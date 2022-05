यूपी से उत्तराखंड घूमने आए दो छात्र, ऋषिकेश में गंगा नहाते एक युवक डूबा-लापता 

यूपी के गाजियाबाद से इंजीनियरिंग दो छात्र उत्तराखंड में घूमने आए थे। ऋषिकेश स्थित गोवा बीच में नहाते वक्त एक छात्र गंगा के तेज बहाव में बह गया जबकि पुलिस टीम ने एक छात्र को बचा लिया है।

