दिल्ली-मुंबई के पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है उत्तराखंड का यह पर्यटक स्थल,नैनीताल में होटलों में एडवांस बुकिंग फुल

देश में गर्मी बढ़ने के साथ ही मैदानी इलाकों से पर्यटकों ने उत्तराखंड का रुख करना शुरू कर दिया है। दिल्ली-मुंबई के पर्यटकों को नैनीताल पर्यटक स्थल खूब पसंद आ रहा है। होटलों में बुकिंग फुल है।

