जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला पर बाघ का हमला-मौत

सल्ट के झड़गांव में पास के जंगल में लकड़ी बीनने गई एक महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया है। महिला के शव के अंग अलग-अलग स्थानों से बरामद कर लिए गए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है।

अल्मोड़ा, संवाददाता Himanshu Kumar Lall Sat, 16 Apr 2022 02:52 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.