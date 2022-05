मसूरी में सुकून के शौकीनों के लिए खास हैं ये जगहें, जानिए कैसे पहुंचे

मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ ही पर्यटकों ने उत्तराखंड की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। पर्यटकों की पहली पसंद मसूरी बनी हुई है। मसूरी में ऐसे कई पर्यटक स्पॉट्स हैं, जहां पर्यटक घूमने आते हैं।

इस खबर को सुनें