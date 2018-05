थराली उपचुनाव LIVE : दोपहर एक बजे तक 26% मतदान, कई जगह खराब हुई ईवीएम

उत्तराखंड के चमोली जिले की थराली विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। आज सुबह पहले एक घंटे में करीब आठ प्रतिशत मतदान हुआ। चमोली के जिला सूचना अधिकारी जीएस बिष्ट ने बताया कि देवाल क्षेत्र के देवसारी गांव के लोगों ने अपनी सड़क की मांग पूरी नहीं होने के विरोध में मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है।



चमोली के उपजिलाधिकारी और थराली सीट के निर्वाचन अधिकारी परमानंद राम ने बताया कि क्षेत्र के 178 पोलिंग बूथ पर सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ और अब तक सभी जगह से शांतिपूर्ण मतदान की सूचना है। थराली विधानसभा क्षेत्र में 50,991 पुरुष और 48,301 महिलाओं समेत कुल 99,292 मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त 3,277 सर्विस वोटर भी हैं।



भाजपा विधायक मगनलाल शाह की इस वर्ष फरवरी में बीमारी के कारण मृत्यु होने से थराली सीट पर उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने इस सीट से दिवंगत मगनलाल शाह की विधवा मुन्नी देवी को चुनावी समर में उतारा है और उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक डॉ. जीतराम शाह से है। हालांकि इस सीट पर तीन अन्य उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

ईवीएम पर वीवीपैड मशीनों का इस्तेमाल

मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। सुबह 7 बजे मोकपोल में प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया दिखाई गई। थराली के अपर बाजार में काग्रेस पार्टी के अभिकर्ता विजय कुमार ने बताया कि मोक पोल में कुल 64 मत विभिन्न अभिकर्ताओं से डलवाए गये। सभी अभिकर्ताओं के डाले मतों को ईवीएम में दिखाया गया। अभिकत्ताओं की संतुष्टि के बाद ठीक 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान शुरू होने के पहले घंटे में ही आठ प्रतिशत तक का मतदान हो चुका था।



लाइव अपडेट

1:49 PM थराली उपचुनाव में दोपहर एक बजे 26 प्रतिशत मतदान

12:55 PM कुलिंग बूथ की ईवीएम मशीन हुई खराब, कुछ देर में बदली गयी मशीन, मतदान सुचारू।

11:51 AM 11:00 बजे तक का मतदान 16 प्रतिशत।

10:59 AM सुबह 9:00 बजे तक का मतदान 8 प्रतिशत

10:40 AM नंदप्रयाग में अभी तक लगभग 20% हुआ मतदान

10:35 AM थराली विधानसभा के देवाल विकासखण्ड के देवसारी बूथ पर नहीं बैठे हैं किसी भी प्रत्याशी के कोई भी अभिकर्ता, देवसारी गांव के ग्रामीणों ने दी थी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी, पीठासीन अधिकारी डीएस नॉटियाल ने दी जानकारी

12:10 PM थराली विधानसभा उप चुनाव में पहले तीन घंटे में धीमें मतदान

10:34 AM थराली विधानसभा में वोट देने के बाद मतदाता उत्साहित नजर आए।

10:24 AM धीरे-धीरे बढ़ने लगा है मतदान के प्रति मतदाताओं का उत्साह

10:20 AM मैठाणा में 594 में से 84 लोगों ने किया अभी तक मतदान

9:55 AM चुनाव बहिष्कार का निर्णय करने वाले देवसारी के मतदाता मतदान के प्रथम एक घंटे में नहीं आये हैं, घाट में दो पोलिंग बूथ और थराली के एक बूथ पर हुई ईवीएम खराब, तुरंत दूसरी मशीनों से मतदान शुरू

8:25 AM थराली विधानसभा उप निर्वाचन में सभी 178 मतदान केन्द्रों पर मतदान, कहीं पर शुरुआती दौर में कम मतदाता, धीरे-धीरे मतदान बढ़ने की उम्मीद, एक स्थान पर ईवीएम खराबी की सूचना, दूसरी मशीन भेजी गई

8:05 AM थराली विधानसभा उप चुनाव में मतदान शुरू।