11 दिन में 150 घंटे निगरानी, फिर भी नजरों से दूर आदमखोर

फतहेपुर रेंज के जंगल में आदमखोर को ढूंढना वन विभाग के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अलग-अलग रेंज के करीब 200 कर्मचारी, 80 कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगाने के बावजूद हाथ अब तक खाली ही हैं।

हल्द्वानी,कार्यालय संवाददाता Himanshu Kumar Lall Sat, 16 Apr 2022 03:20 PM

इस खबर को सुनें

