हाईस्कूल बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से पहले छात्राें को 11वीं में एडमिशन,जानें सरकार का प्लान 

हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा दे चुके छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। छात्र बाेर्ड एग्जाम के रिजल्ट से पहले ही 11वीं कक्षाओं में एडमिशन ले सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने प्लान बनाया है।

इस खबर को सुनें