चौथी शादी करने पहुंचे एसएसबी जवान की धुनाई,पत्नी ने चपलों से पीटा;माता-पिता सहित चार पर केस दर्ज

शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चौथी शादी करने आए एसएसबी जवान मदन लाल उर्फ बंटी (दूल्हा) व उसके माता-पिता और बहन के खिलाफ पर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

गदरपुर। संवाददाता Himanshu Kumar Lall Sat, 16 Apr 2022 08:50 PM

