ज्वालापुर में स्वीमिंग पूल में डूबने से सात साल के बच्चे की मौत, जाचं शुरू

ज्वालापुर जुर्स कंट्री में सात साल के बच्चे की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। जुर्स कंट्री निवासी डॉक्टर अभिषेक का सात साल का बेटा रुद्राक्ष कॉलोनी में ही रोजाना जिम्नास्ट सीखता था।

इस खबर को सुनें