योजनाओं को जल्द मिलेगी केन्द्र से एनओसी, केन्द्रीय मंत्री के सामने सीएम धामी ने रखे उत्तराखंड से जुड़े मसले 

उत्तराखंड सीएम आवास में हुई भेंट में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के एनओसी एवं क्लीयरेंस से संबंधित केन्द्रीय स्तर पर लंबित मामलों से अवगत कराया।

