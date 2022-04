रूस-यूक्रेन युद्ध की गर्मी से अब उतराखंड में लोगों के छूटेंगे पसीने, कोल-गैस सप्लाई बाधित होने से बिजली उत्पादन प्रभावित

रूस-यूक्रेन युद्ध की गर्मी से अब उतराखंड में लोगों के पसीने छूटने तय माना जा है। युद्ध की वजह से कोल-गैस सप्लाई बुरी तहर से बाधित हुई है,जिसकी वजह से बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है।

देहरादून, मुख्य संवाददाता Himanshu Kumar Lall Mon, 04 Apr 2022 06:55 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.