रूस-यूक्रेन युद्ध:चार बच्चों के साथ उत्तराखंड पहुंचे  दंपति, उत्तरकाशी पहुंच सुनाई आपबीती,कहा-नहीं जाना चाहते वापस

रूस और यूक्रेन के लड़ाई के बीच एक दंपति चार बच्चों सहित उत्तराखंड पहुंचा है। उत्तरकाशी जिले में पहुंच कर कहते हैं कि वे फिलहाल वापस नहीं जाना चाहते। लड़ाई की वजह से नागरिकों की मौत हो रही है।

