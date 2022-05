रिटेल, आईटी, फूड प्रोडक्शन आदि कोर्सेज से छात्रों का बढ़ेगा स्किल, जानें सीबीएसई का पूरा प्लान

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) के अधीन संचालित होने वाले प्राइवेट स्कूलों के छात्र रिटेल, आईटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोडक्शन, फैशन स्टडीज जैसे स्किल कोर्स की पढ़ाई करेंगे।

