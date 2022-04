हाईकोर्ट नैनीताल से डीएलएड अभ्यर्थियों को मिली राहत,सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति पर फैसला

हाईकोर्ट नैनीताल ने डीएलएड (एनआईओएस) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर हो रही नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला दिया है। अभ्यर्थियों को राहत मिली है।

इस खबर को सुनें