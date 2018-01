साल के पहले दिन चीन सीमा पर पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, हिमवीरों का बढ़ाया हौसला

दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखण्ड पहुंचे केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह सोमवार सुबह चीमा सीमा पर स्थित उत्तरकाशी जिले के नेलांग पहुंचे। यहां उन्होंने आईटीबीपी के जवानों को नए साल की शुभकामनाएं दी। करीब तीन घंटे तक वह नेलांग में रुके। गृहमंत्री ने इस दौरान आईटीबीपी की चौकियों का जायजा लिया और साथ ही जवानों का हौसला बढ़ाया।

रविवार देर शाम उत्तरकाशी पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सादगी पूर्वक हिमवीरों के साथ चीन सीमा पर नया साल मनाया। सोमवार को राजनाथ सिंह सुबह 9:45 बजे नेलांग घाटी के लिए रवाना हुए। करीब तीन घंटे का समय हिमवीरों के साथ गुजारने के बाद वह दोहपर 12:40 बजे मातली (उत्तरकाशी) पहुंचे। यहां कुछ पल विश्राम करने के बाद हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना हुए। तीन घंटे नेलांग चौकी पर जवानों के बीच रहे गृहमंत्री ने जवानों से मुलाकात कर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दीं।

निलांग से लौटकर राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट

Visited Nelong BOP and interacted with @ITBP_official jawans and officers on the first day of 2018. I salute their indomitable spirit and courage. These brave soldiers make many sacrifices to secure our borders. pic.twitter.com/WEXwuxNxgh