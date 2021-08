उत्तराखंड आफत की बारिश:देहरादून में बरसात के बाद सड़कों पर सैलाब और घरों में घुसा बरसाती पानी,देखें Photos Published By: Himanshu Kumar Lall Wed, 25 Aug 2021 11:51 AM हिन्दुस्तान टीम, देहरादून

1 / 6 देहरादून में बरसाती पानी कॉलोनी में जमा हो गया। 2 / 6 भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। 3 / 6 उत्‍तराखंड में सड़कों पर सैलाब 4 / 6 देहरादून में कॉलाेनी में जमा बरसाती पानी। 5 / 6 बरसात से हुए नुकसान के बाद एसडीआरएफ जवान रावत व बचाव कार्य करते हुए। 6 / 6 देहरादून में बरसात के बाद घर में पानी घुस गया।