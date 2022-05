उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज,देहरादून सहित मैदानी इलाकों में आंधी के साथ बारिश;बदरीनाथ में बर्फबारी

उत्तराखंड में लोगों को तपती गर्मी से बुधवार को राहत मिली है। देहरादून सहित मैदानी इलाकों में आंधी के बाद बारिश से पारा नीचे गिर गया। बदरीनाथ सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है।

