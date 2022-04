हनुमान जन्मोत्सव पर शोभायात्रा: रुड़की में पथराव,दून में तनातनी;पुलिस का एक्शन मोड-केस दर्ज बाद गिरफ्तारी शुरू 

हनुमान जन्मोत्सव पर शोभायात्रा: रुड़की में पथराव,दून में तनातनी;पुलिस का एक्शन मोड-केस दर्ज बाद गिरफ्तारी शुरू

हनुमान जन्मोत्सव पर निकाले जा रहे शोभायात्रा पर बवाल हुआ है। दो समुदाय के लोगों के आमने-सामने आने पर रुड़की में पथराव तो देहरादून में तनातनी हुई। पुलिस ने दोषियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है।

भगवानपुर देहरादून,हिटी। Himanshu Kumar Lall Sun, 17 Apr 2022 01:43 PM

