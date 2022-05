ऐसे कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग, प्राइवेट अस्पतालों की बूस्टर डोज को ‘ना’, कोविड टीकारकण के लिए केंद्र से मांगे टीके

कोरोना चौथी लहर के आहट के बीच प्राइवेट अस्पताल बूस्टर डोज के टीकाकरण में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी ओर, उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से पात्र लोगाें के लिए बूस्टर डोज की मांग की है।

