हत्या कर नाले में फेंका था शव...11 साल बाद पुलिस ने जानिए कैसे सौतेले भाई को पहुंचाया जेल

रुद्रपुर पुलिस को 11 साल बाद हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। युवक की हत्या कर नाले में उसका शव फेंक दिया था। पुलिस ने 11 साल बाद हत्यारोपी सौतेले भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

