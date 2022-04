देहरादून: लूट के बाद पुलिस टीम पर बदमाश ने कर दी फायरिंग, हुआ गिरफ्तार

क्लेमनटाउन थाना क्षेत्र के टर्नर रोड पर लूट के बाद भागे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने भागते हुए भी रास्ते में फायर किया। उससे पुलिस ने पिस्टल और लूटे गए गहने बरामद किए हैं।

