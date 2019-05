उत्तराखंड: काशीपुर में दो जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ युवक दबोचा

पुलिस ने दो जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ युवक को दबोच लिया। आरोपी युवक ग्रेनेड से गांव को उड़ाने की धमकी दे रहा था। सूचना पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते की जांच के बाद ग्रेनेड जमीन में दबा दिए गए।

गुरुवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक हाथ में दो ग्रेनेड लेकर लोगों को धमका रहा है। वह गांव को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी दे रहा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर युवक ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को दबोच लिया। जिसके कब्जे से दो जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। युवक ने अपना नाम सरजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी रामपुर बताया। उसने बताया कि ग्रेनेड उसे रामपुर में ही किसी व्यक्ति ने दिए थे। जिसे वह काशीपुर लेकर आया था। बम निरोधक दस्ते के एसआई विजय शंकर ने ग्रेनेडों को जिंदा बताया। जिन्हें मिट्टी में दबा दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

Uttarakhand: A person named Sarjit was arrested in possession of 2 live hand grenades in Kashipur yesterday; Superintendent of Police,Dr Jagdish Chandra, says, "Bomb Disposal Squad found it to be a High-Explosive grenade. Trying to ascertain from where did he obtain that grenade" pic.twitter.com/JXfEaDpBVY