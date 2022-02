वर्षों पुराने मुद्दों को लेकर सीमांतवासियों के पास जा रहे प्रत्याशी, पिथौरागढ़ में चुनाव बदलते रहे पर मुद्दे नहीं

वर्षों पुराने मुद्दों को लेकर सीमांतवासियों के पास जा रहे प्रत्याशी, पिथौरागढ़ में चुनाव बदलते रहे पर मुद्दे नहीं

संवाददाता, लाइव हिंदुस्तान,पिथौरागढ़ Swati Kumari Thu, 03 Feb 2022 10:06 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.