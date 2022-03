चारधाम:फोटो मैट्रिक पंजीकरण के बिना तीर्थ यात्री नहीं कर पाएंगे यात्रा,खुद भी कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन;जानिए कैसे

चारधामों के दर्शन को रवाना होने से पहले तीर्थयात्री अब स्वयं भी फोटोमीट्रिक पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण केंद्र में स्वचालिक 8 कियोस्क मशीने स्थापित की गईं हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।

संवाददाता, ऋषिकेश Himanshu Kumar Lall Wed, 30 Mar 2022 08:42 PM

