ऐसे करेंगे गंभीर मरीजों का इलाज! अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में चार माह से नहीं हुई कोई बड़ी सर्जरी  

उत्तराखंड में डॉक्टराें की कमी से गंभीर मरीजों को परेशानी होती है। चिंता की बात है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पिछले चार महीनों से कोई बड़ी सर्जरी नहीं हुई है। ऑपरेशन के लिए उपकरण भी नहीं हैं।

