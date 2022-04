न चैन से बैठूंगा न अफसरों को बैठने दूंगा, CM धामी की चेतावनी-निर्माण में गड़बड़ी पर होगा सख्त एक्शन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के विकास व जनहित के कार्यों के लिए वह न खुद चैन से बैठेंगे और न अफसरों को बैठने देंगे। अफसरों को कार्य संस्कृति-कार्य व्यवहार में सुधार लाने को कहा है।

देहरादून, मुख्य संवाददाता Himanshu Kumar Lall Mon, 04 Apr 2022 06:05 PM

