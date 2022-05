नैंसी नर्सिंग कॉलेज की छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, उत्पीड़न का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर कहीं ये बातें

नैंसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में छात्राओं ने प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन उनके अधिकारों का हनन कर रहा। पुलिस ने मामला शांत कराया।

