बेटी गंगा की विदाई में जुटे मुखबा के ग्रामीण,अपने धाम जाएगी मां गंगा, 03 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट

चारधाम यात्रा महीने मई से शुरू होने वाली है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 03 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तरकाशी के मुखबा से मां गंगा की उत्सव डोली 02 मई को रवाना होगी।

