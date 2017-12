फैमली संग ये कौन से जंगल में पहुंच गईं मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, ट्वीटर पर डाली तस्वीरें

मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर बाघों का दीदार करने कार्बेट नेशनल पार्क पहुंच गई। वह अपने पिता मित्र वासु, मां नीलम व भाई दलमित्र के साथ एक रिसोर्ट में ठहरीं थी। उनका कार्यक्रम पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। उन्होंने कार्बेट पार्क की तस्वीरें ट्वीटर पर डाली हैं।

कॉर्बेट पार्क में वीआइपी लोग घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन के अलावा विश्व सुंदरी बनने के बाद पहली बार मानुषी छिल्लर भी कार्बेट पार्क में घूमने के लिए पहुंची। वह कॉर्बेट पार्क में दुर्गादेवी घूमने के लिए पहुंची थीं। जानकारी के अनुसार परिवार के साथ बुधवार को कॉर्बेट पार्क के ढेला में जिप्सी से भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की सुंदरता की तारीफ की। हालांकि उन्हें बाघ के दर्शन कार्बेट पार्क में नहीं हो पाए। बुधवार को कॉर्बेट में डे-विजिट पर पहुंची विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर ने प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों को करीब से देखा।

मानुषी का ट्वीट

Nature gives you opportunity to observe, to introspect and most importantly sets your spirit free. Isn’t that the rule of the wild? pic.twitter.com/GiWTroWPcm