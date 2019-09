उत्तराखंड: तीर्थयात्रियों को ले जा रहे टैंपो पर मलबा गिरने से पांच की मौत, 5 घायल

उत्तराखंड के बदरीनाथ हाईवे पर तीनधारा के पास टैंपो के भूस्खलन की चपेट में आ जाने से 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Uttarakhand: Five people died and five were injured after the vehicle they were travelling in got stuck in debris following a lanslide at Teen Dhara, Devprayag, today. Injured have been admitted to hospital. pic.twitter.com/LYqKV1ykyT