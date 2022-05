जानलेवा साबित हो रहा है आदमखोर, वन विभाग की ट्रैंकुलाइज गन की रेंज में नहीं आ रहा बाघ

हल्द्वानी में आदमखोर बाघ ग्रामीणों के लिए दहशत बना हुआ है। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी आदमखोर बाघ ट्रैंकुलाइज गन की रेंज में नहीं आ रहा है, जिससे विभाग की टीम को परेशानी हो रही है।

