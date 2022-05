बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटने पर महापंचायत, जानिए क्या लिया फैसला 

हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर काठगोदाम थाना क्षेत्र के शीशमहल में अन्य समुदाय के लोगों ने शनिवार रात हमला कर दिया। जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने आज महापंचायत की।

