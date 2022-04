यादों में रह जाएगा सिर्फ ‘लोहारी’ गांव...खेतों तक पहुंचा व्यासी बांध की झील का पानी

व्यासी बांध की खूबसूरत दिख रही हरी झील भले ही लोगों को आकर्षित कर रही हो, लेकिन अपने खेत-खलिहानों को अपनी ही आंखों के सामने झील में डूबता देख लोहारी गांव के लोगों की आंखें छलक आ रही हैं।

विकासनगर, राकेश खत्री Himanshu Kumar Lall Mon, 11 Apr 2022 10:44 AM

इस खबर को सुनें