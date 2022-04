उत्तराखंड को रोशन करने के लिए जलसमाधि लेगा ‘लोहारी’ गांव, 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना से मिलेगी बिजली

एक सौ बीस मेगावाट की व्यासी परियोजना के लिए विस्थापित किया गया लोहारी गांव सोमवार शाम को हमेशा के लिए बांध की झील में जलमग्न हो जाएगा। रविवार को झील का पानी ग्रामीणों के खेतों तक पहुंच गया था।

कालसी (देहरादून), नरेंद्र तोमर Himanshu Kumar Lall Mon, 11 Apr 2022 09:46 AM

