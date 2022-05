केदारनाथ धाम:हेली सेवा की बुकिंग फुल,जानें अब कब शुरू होगा नया स्लॉट 

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 03 मई को खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2022 भी शुरू हो गई। केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग फुल हो गई है। श्रद्धालुओं को अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

