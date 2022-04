जीजा-साला नाई के साथ मिलकर करते थे नशीले इंजेक्शन की सप्लाई, तीनों गिरफ्तार 

जीजा साला कलियर के नाई के साथ मिलकर नशीले इंजेक्शन बेच रहे थे। पुलिस ने 1193 नशीले इंजेक्शन, दो बाइकें और 11610 रुपये भी बरामद किए है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

