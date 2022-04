‘नमस्ते’ नहीं कहने पर इंटर्न डॉक्टर ने जूनियर को जड़ा तमाचा, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एक और विवाद

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एक और विवाद सामने आया है। सीनियर ने जूनियर को थप्पड़ जड़ दिया। फिलहाल मामले को मारपीट से जोड़कर त्वरित कार्रवाई कर इंटर्न को इंटरर्नशिप से निष्कासित कर दिया गया है।

