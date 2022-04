ऐसे कैसे किसानों की आय होगी दुगनी! महंगाई:धान,सोयाबीन सहित खरीफ फसल के बीजों की कीमतों में इजाफा, जानें नए रेट

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफ होने के बाद किसान भी परेशान होने लगे हैं। खाद, कीटनाशक, डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच इस साल खरीफ की फसल के बीज भी महंगे हो गए, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं।

