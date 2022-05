ऐसे कैसे हारेगा कोरोना! वायरस से बचाव को बूस्टर डोज अटकी,उत्तराखंड में पांच लाख में से दो हजार को ही मिला टीके का सुरक्षा कवच

काेरोना की चौथी लहर के बीच बूस्टर डोज अटक गई है। उत्तराखंड में पांच लाख में से दो हजार लोगों काे ही अभी तक बूस्टर डोज का सुरक्षा कवच मिल पाया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी है।

Sun, 01 May 2022 11:14 AM

Himanshu Kumar Lall देहरादून, हिटी Sun, 01 May 2022 11:14 AM

