हिंदू बहनों ने धार्मिक सौहार्द की मिसाल की पेश, ईदगाह के लिए चार बीघा जमीन की दान

दो सगी हिंदू बहनों ने धार्मिक सौहार्द की एक नई मिसाल पेश की है। दाेनों बहनों ने अपने दिवंगत पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए करीब चार बीघा जमीन ईदगाह निर्माण के लिए दान कर दी है।

इस खबर को सुनें