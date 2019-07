Himalayan States Conclave: मसूरी में हिमालयी राज्यों के हितों पर मंथन

हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कांक्लेव में रविवार को हिमालय के पर्यावरण और जैव विविधता पर मंथन कर रहे हैं। चार राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की है।

मसूरी के एक पंचतारा होटल में सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू हुए कांक्लेव में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगी। अपराह्न तीन बजे तक चलने वाले कांक्लेव में राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि अपने-अपने सुझाव देंगे। हिमालयी राज्यों का सतत विकास, नदियां, ग्लेशियर व जल संसाधन, ईको सिस्टम सर्विसेज, आपदा प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर भी वे विचार साझा करेंगे।

Uttarakhand: CM Trivendra Singh Rawat, Himachal Pradesh CM Jairam Thakur, Meghalaya CM Conrad Sangma, Nagaland CM Neiphiu Rio and others at 'Conclave of the Himalayan States', in Mussoorie. pic.twitter.com/SyqoS9uAVW