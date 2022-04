रेलवे भूमि अतिक्रमण पर हाईकोर्ट नैनीताल ने दिखाई सख्ती,नहीं दी राहत; जानें मामला

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने रेलवे, राज्य, केंद्र सरकार व प्रभावित लोगों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।

नैनीताल,संवाददाता Himanshu Kumar Lall Tue, 12 Apr 2022 01:25 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.