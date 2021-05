उत्तराखंड में भारी बारिश, चकराता में बादल फटने से चार लोग लापता

चक्रवाती तूफान ताउते और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड के कई जिलों में दो दिन बारिश हो रही है। इसी बीच गुरुवार को चकराता तहसील के बिजनाड़ छानी में बादल फटने से काफी नुकसान होने की खबर है। इस हादसे में चार लोगों के लापता होने की खबर है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्विटर पर दी।

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह भारी बारिश के कारण बिजनाड़ में छानी में रहने वाले कालिया, फंकियारु व गुंता की छानी में मलबा आ गया। जिसकी चपेट में आने से एक लड़का और दो लड़कियां लापता बताए जा रहे हैं। बहरहाल, बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है।

वहीं, भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे-58 (ऋषिकेश-श्रीनगर हाईवे) पर कोडियाला और ब्यासी के पास भारी भूस्खलन आने से रास्त बंद हो गया। फिलहाल कोडियाला के पास दो मशीनरी रास्ते से मलबा हटाने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि यह रास्त कुछ देर में खुल जाएगा।

Uttarakhand: NH58 Rishikesh-Srinagar is closed near Kodiyala & Byaasi due to heavy landslide. Two machineries working continuously near Kodiyala & will open approx 2 hours pic.twitter.com/vbwqTiClGu