हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत झूम कर नाचे, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी थिरके 

कांग्रेस में पूर्व सीएम हरीश रावत, डॉ. हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की कैमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं। सियासत में भले एक दूसरे से ज्यादा मेल न खाते हों लेकिन आज कांग्रेस के चुनावी कैंपेन में जैसे पहाड़ी तान में कांग्रेस का चुनावी गीत बजा तो तीनों ही झूम झूम कर थिरक उठे। लोक कलाकारों के बीच पहले कूदे हरीश रावत और उनके बार प्रीतम और हरक भी उतर आए।

Former Uttarakhand CM & Congress leader Harish Rawat breaks into dance along with Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel during the launch of 'Char Dham Char Kam' campaign in Dehradun