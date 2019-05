केदारनाथ धाम के कपाट खुले, हजारों श्रद्धालुओं ने किये दर्शन

श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज प्रात: 5 बजकर 35 मिनट पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिये गये है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु दर्शनों को पहुंचे। कपाट खुलने की प्रक्रिया प्रात:चार बजे से शुरू हो गयी थी दक्षिण द्वार पर केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग, केदारनाथ के पुजारी केदार लिंग वेदपाठियों ने कपाट खुलने की रस्मों को विधि-विधान से निभाया।

#WATCH Uttarakhand: Portals of the Kedarnath temple open for pilgrims after a period of six months. pic.twitter.com/FN39K3LXFL