घर में बाथरूम का दरवाजा खोलते उड़ गए होश, गुलदार के बच्चे को देख घर में दहशत फिर...

रानीपोखरी में घमंडपुर रोड साईं मंदिर के समीप मंसाराम कुकरेती के घर के में सुबह एक गुलदार का बच्चा बाथरूम में घुस गया। वन विभाग की टीम काे गुलदार के बच्चे की सूचना दी गई, जिस रेस्क्यू किया गया।

