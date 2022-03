गढ़वाल विवि में एडमिशन के बदले नियम,स्नातक में अब प्रवेश परीक्षा से ही मिलेगा दाखिला

गढ़वाल विवि में एडमिशन के बदले नियम,स्नातक में अब प्रवेश परीक्षा से ही मिलेगा दाखिला

श्रीनगर। डॉ श्रीकृष्ण उनियाल Himanshu Kumar Lall Sun, 13 Mar 2022 10:58 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.