गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीय 03 मई को खुलेंगे, केदारनाथ-बदरीनाथ में जानें कब शुरू होंगे दर्शन

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 03 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। जबकि,केदारनाथ धाम के कपाट 06 मई और बदरीनाथ धाम के कपाट आठ मई को तीर्थ यात्रियों के लिए खुल जाएंगे।

