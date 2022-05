गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट खुले,चारधाम यात्रा का आगाज;जानें कब खुलेंगे केदारनाथ-बदरीनाथ के कपाट

चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है।अक्षय तृतीया के दिन तीन मई को गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ के कपाट 06 मई और बदरीनाथ धाम के कपाट आठ मई को खुलेंगे।

इस खबर को सुनें