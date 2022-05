चारधाम यात्रा: गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ यात्रा का आगाज 

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही आज चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। यात्रियों के जत्थे चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। 6 मई को बद्रीनाथ और 8 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।

Tue, 03 May 2022 08:41 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,देहरादून Tue, 03 May 2022 08:41 AM

